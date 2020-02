François l'Embrouille revient pour piéger la France, après 6 ans d'absence

publié le 17/02/2020 à 20:11

Gare au roi de l'embrouille ! François l'Embrouille revient après 6 ans d'absence. C'est son créateur, l'humoriste et acteur belge François Damiens qui l'a confirmé à ses fans samedi 15 février à l'occasion de l'avant-première de son dernier film, Le prince oublié à Liège en Belgique.

C'est une annonce qui réjouit ses fans de la première heure. L’acteur a d'ailleurs avancé que les repérages étaient en cours essentiellement en France. Et aucun renseignement n'a été donné sur la date de diffusion.

"Ce ne sera pas en Belgique, où l’on connaît trop mon visage, rapporte Sudinfo.be. Mais bon, durant ces premiers repérages en France, j’ai déjà été reconnu par tout le monde. C’est un peu comme si j’allais acheter un costume pour me marier sans avoir encore trouvé la future mariée. Ce sera compliqué. Mais c’est quand c’est compliqué que c’est marrant," a indiqué François Damiens à ses fans.

François l'Embrouille a vu le jour au début des années 2000 en Belgique et est rapidement devenu populaire en France. Trahi par sa notoriété, François l'Embrouille a arrêté de piéger les Belges et les Français en 2014, après plus de 10 ans d'existence. Ses dernières caméras cachées étaient en Corse. L'humoriste avait par ailleurs déclaré à Sudinfo.be : "Les Corses sont les meilleurs clients."

