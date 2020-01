"4 mariages pour une lune de miel" : une candidate entre la vie et la mort

publié le 11/01/2020 à 15:37

Il a choisi Facebook pour partager ses émotions. David, candidat de 4 mariages pour une lune de miel a indiqué que sa femme, Sandrine, était actuellement entre la vie et la mort.

Cette dernière, atteinte d'un cancer des poumons depuis deux ans, se bat donc en ce moment pour sa vie, 4 mois après son mariage.

Son mari a appelé jeudi, jour de la diffusion de leur mariage sur TF1 à plus de respect de la part des internautes et a demandé aux habitants de sa ville, Saint-Georges-sur-Meuse, en Belgique, "d'inonder Facebook de messages positifs pour elle car des mauvaises personnes la critiquent et l'incendient".

L'homme a également dénoncé les conditions de montage de l'émission, en écrivant : "Sandrine est quelqu'un de très franc et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais ils la font passer pour une mauvaise personne".