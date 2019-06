publié le 30/06/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Franz-Olivier Giesbert !

"Le Schmock" : Une fresque historique signée FOG

Le 16 mai dernier, Franz-Olivier Giesbert a publié le dix-septième roman de sa carrière ! Intitulé Le Schmock, le livre est édité chez Gallimard. "Schmock", c’est le surnom qu'utilisaient certains juifs pour parler d'Hitler. Il signifie "l’idiot, le salaud" en yiddish.

A travers cet ouvrage, le journaliste et écrivain revient une nouvelle fois sur une période de l'Histoire qui le fascine : la Seconde Guerre Mondiale ! Il y aborde notamment la question de la montée du nazisme dans les années 30.

"Qu'était-il arrivé à ce grand pays de musiciens, de philosophes et de poètes ?", s'interroge-t-il sur la quatrième de couverture. En racontant cette incroyable histoire d'amour et d'amitié dans l'Allemagne nazie, et en mettant en scène le "petit caporal", FOG livre ici quelques clés.

"J'écris des romans pour raconter des histoires. Depuis longtemps, j'en avais une qui me courait dans la tête et qui se déroulait dans l'Allemagne nazie du siècle dernier, en Bavière. Une histoire d'amour, d'amitié. Malgré toutes mes lectures sur la période hitlérienne, je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi tant d'Allemands « bien », respectables, avaient pris à la légère la montée du nazisme tandis que les Juifs tardaient étrangement à fuir. Par quelle aberration, à cause de quelles complaisances, quelles lâchetés, le nazisme fut-il possible ? Qu'était-il arrivé à ce grand pays de musiciens, de philosophes et de poètes ? Ces questions-là n'ont jamais cessé de me hanter. Je crois que l'histoire d'Elie, Elsa, Lila, Karl et les autres apportent quelques clés. Après tout, il n'y a que les fous pour tenter de répondre à ce genre de questions, les fous ou les personnages de roman." - Franz-Olivier Giesbert

Le Schmock, de Franz-Olivier Giesbert, aux éditions Gallimard, 400 pages, 21,50 euros.