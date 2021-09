Soprano sort "Chasseurs d'étoiles" et puise dans les œuvres cultes des années 80

Le rappeur Soprano est de retour. Il vient de publier Chasseur d'étoiles, son sixième album. L'artiste s'apprête aussi à lancer l'an prochain une tournée des stades ! Preuve de l'incroyable popularité du rappeur-chanteur de 42 ans. Trois ans après Phoenix, écoulé à plus de 500.000 exemplaires, Soprano revient avec 16 morceaux millimétrés. Un album-concept inspiré par les années 80.

"C'est en voyant mes enfants qui sont fans de séries, de musique... Je les entends écouter The Weeknd, Dua Lipa... Et les sons sont très années 80. Je vois Stranger Things et je me dis que c'est E.T. !, explique le chanteur au micro de RTL. Ces repères m'ont fait me dire que la boucle était bouclée. Je voulais pousser le délire un peu plus avec des références à Star Trek, Star Wars... avec des clins d'œil un peu partout."

La chanson La boum, est, elle aussi, un clin d'œil au film de Claude Pinoteau par exemple. Avec ce nouveau projet, Soprano ambitionne de créer un pont entre les générations. Celui qui rappait avec Psy 4 de la Rime il y a 20 ans est désormais l'idole des jeunes. Dans un morceau, il confie vouloir nous emmener "Là où les rêves n'ont pas de frontière". Un disque placé - à nouveau - sous le signe du positif. Le rappeur assume tout, sa naïveté ou son côté Dingue.

Entre les hymnes taillés pour les stades, Soprano offre quelques morceaux plus intimes. Il chante sa fatigue du racisme, partage un duo touchant avec MC Solaar ou clame sa passion pour Daniel Balavoine. Chasseur d'étoiles, le nouvel album de Soprano vient de sortir. Il chantera le 11 juin au Stade de Lyon, le 18 juin au Vélodrome de Marseille, le 25 juin au Stade de Bordeaux et le 2 juillet au Stade de France...