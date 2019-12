publié le 21/12/2019 à 12:30

> Sophie Davant : "Je comprends la colère de Patrick Sébastien" Crédit Image : Germain Sastre | Crédit Média : Germain Sastre | Durée : 01:59 | Date : 21/12/2019

> Sophie Davant : "Je suis un peu sceptique sur le classement des animateurs préférés" Crédit Image : Germain Sastre | Crédit Média : Germain Sastre | Durée : 01:26 | Date : 21/12/2019

> Pierre-Jean Chalençon : "On fait ce qu'on peut pour le calmer" Crédit Image : Germain Sastre | Crédit Média : Germain Sastre | Durée : 02:35 | Date : 21/12/2019

> Sophie Davant bientôt comédienne ! Crédit Image : Germain Sastre | Crédit Média : Germain Sastre | Durée : 01:44 | Date : 21/12/2019

> Découvrez la nouvelle vendeuse de Sophie Davant dans "Affaire Conclue" Crédit Image : Germain Sastre | Crédit Média : Germain Sastre | Durée : 00:59 | Date : 21/12/2019

Ce weekend, Jade et Eric Dussart ont reçu Sophie Davant dans On Refait La Télé ! Pendant l'émission, l'animatrice a fait une annonce : il y aura bien un deuxième numéro de La lettre sur France 2. Celui-ci sera diffusé d'ici fin janvier. Et parmi les célébrités qui ont accepté de participer à l'émission, il y aura notamment Yannick Noah ou encore Matt Pokora, révèle Sophie Davant.

Ravie du succès du premier numéro diffusé le 16 novembre dernier avec 2,34 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 12,5% sur les 4 ans et plus, l'animatrice qui cartonne tous les après-midi avec Affaire Conclue aimerait désormais qu'il y ait également "des comédiens, des écrivains ou des personnalités de la société civile" parmi les personnalités de l'émission.

La lettre devrait donc s'installer comme un programme régulier sur la grille de France 2. Sophie Davant aimerait donner rendez-vous aux téléspectateurs "4 fois par an", dans l'idéal. Proposer davantage de numéros pourrait être compliqué selon l'animatrice car cette émission est lourde en terme de production : "Il faut que les artistes s'impliquent, il faut organiser des surprises, trouver des scénarii différents. Ensuite, moi je me déplace auprès de chaque artiste pour ouvrir le courrier avec eux donc ce sont plein de tournages (...) C'est long à préparer. C'est une émission très bien produite avec pas mal de moyens, donc je trouve que ça a de la gueule".

Nous vous proposons de découvrir cette séquence en vidéo ci-dessus...

"Affaire conclue" : Soirée "marché de Noël" à Mulhouse

Le 23 décembre prochain, Sophie Davant et l’équipe de Affaire Conclue célébreront Noël à Mulhouse, en Alsace. C’est là que la tradition de Noël est née au 12e siècle. Chaque année, plus d’un million et demi de visiteurs se laissent emporter par la féerie des fêtes et viennent partager ce moment unique, dans les effluves de pain d’épices et de friandises, avant de se retrouver en famille le soir.

Sophie Davant dans "Affaire Conclue" du lundi au vendredi sur France 2

A la veille du réveillon, plusieurs personnalités tenteront de vendre au meilleur prix des objets au profit d’une association qui leur est chère.



- Chantal Goya : une légende de la chanson et des spectacles pour enfants, l’éternelle interprète de Bécassine viendra vendre une très jolie guitare.

- Vincent Niclo : le ténor au million d’albums vendus proposera aux acheteurs une valise offerte à Brigitte Bardot dans les années 60 par son premier mari Gunter Sachs.

- Delphine Wespiser, Miss France 2012, ambassadrice de l’Alsace surprendra les acheteurs avec le tableau d’un peintre célèbre.



Affaire Conclue recevra aussi la visite d’un personnage qui a fait rêver des générations d’enfants : le mythique Nounours de la série Bonne nuit les petits. Sans oublier Pierre-Jean, Julien, Caroline, Gérald, Anne-Catherine, Stéphane et Alexandra en tenue de réveillon, pour vous faire passer la plus belle soirée de Noël.

Découvrez les coulisses de l'émission !

Juste derrière ce prime exceptionnel, les équipes de Affaire Conclue proposera un documentaire qui permettra aux téléspectateurs de découvrir les coulisses et le quotidien de des marchands et commissaires-priseurs de l'émission.



Caroline Margeridon, la madame 100 000 volts de la brocante, passe la majeure partie de son temps à s'occuper de ses boutiques aux Puces de Saint Ouen où elle officie avec ses enfants, en ayant une seule devise : satisfaire une exigeante clientèle.



Stéphane, lui, profite, à Bruxelles, de sa nouvelle notoriété, mais en homme avisé et certainement pas blasé il garde toute sa concentration pour dénicher les bonnes affaires.



Quant à Pierre Jean, en hédoniste patenté, il aime se prélasser en son Palais ... s’il ne lui vient pas l'envie d'aller fêter le souvenir de Napoléon… ou de convoquer un orchestre classique.



Sans oublier Bernard, ce brocanteur collectionneur qui ne se lasse pas d'arpenter la campagne pour trouver l’objet rare qui saura lui parler…



Harold et Enora sont les rois des expertises en plateau, et hors plateau ils continuent leurs estimations à Paris ou ailleurs… De leurs côtés, Jérôme et Patricia aussitôt le tournage terminé récupèrent leur marteau pour adjuger au plus offrant !



Ce documentaire dévoilera les dessous de leurs professions et permettra aux téléspectateurs de les découvrir dans leurs univers parfois hors du commun.