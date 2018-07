publié le 27/04/2016 à 17:08

Omar Sy est le chouchou des Français âgés de 15 à 20 ans. Selon un sondage BVA pour Phosphore, l'acteur occupe la première place du classement, suivi par deux personnalités américaines : Barack Obama et Will Smith. Trois personnes noires, donc, sur le podium. "Un symbole important [qui] montre une volonté des jeunes de remettre de l'ordre dans la société", explique Michel Fize, sociologue spécialiste de la jeunesse et auteur de Jeunesse à l'abandon, au Parisien.



Ce sont 102 jeunes, représentatifs de la population française, qui ont évalué la popularité de 80 personnalités proposées par le magazine. En 2013, la première place revenait à Nelson Mandela, décédé le 5 décembre de la même année. Les acteurs sont majoritaires dans le top 10. Leonardo DiCaprio, Johnny Depp et Emma Watson viennent rejoindre l'acteur de Je suis une légende. Cette dernière est d'ailleurs la seule personnalité féminine présente, avec la chanteuse Adele. Les sportifs Teddy Riner et Usain Bolt font également partie du classement.

Les politiques français en fin de classement

Michel Fize expliquait ce mercredi 27 avril sur France Info que "ces choix ne sont pas anodins. Il est évident que ces trois personnages [du podium] respirent la simplicité, la proximité. Ils ne se prennent pas au sérieux. Comme diraient les jeunes, ils ne se la jouent pas". Le YouTubeur Norman n'arrive qu'en 21ème position, 4 places derrière Jean-Jacques Goldman. Et les trois derniers du classement sont, en partant de la fin, Marine Le Pen, François Hollande et Nicolas Sarkozy.