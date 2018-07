Le style simple et élégant de Kate Middleton lui vaut le titre d'icône de la mode la plus influente d'Angleterre

publié le 29/08/2016 à 13:45

Kate Middelton est apparue en public jeudi vêtue d'une belle robe rouge. Alors qu'elle venait passer la journée dans les locaux de l'association YoungMinds, elle portait un modèle de la marque LK Bennett de la saison dernière à... 265 euros. Cette tenue "abordable" risque fort de s'arracher dans les magasins. Le look de la princesse Cambridge est très suivi par ses admirateurs. Plusieurs habits portés par la princesse et ses enfants se sont ainsi retrouvés en tête des ventes ces dernières années.





Kate et William n'ont pas hésité à travailler au centre d'appel, de l'association YoungMinds, qui vient en aide aux parents qui éprouvent des difficultés à éduquer leurs enfants. Ils ont prodigué conseils aux jeunes parents désœuvrés, raconte Le Parisien. Leur visite n'était semble-t-il pas inscrite à l'agenda du couple princier, ce qui explique sans doute la tenue plus décontractée de la duchesse de Cambridge. Toujours est-il qu'elle a réussi à mettre en lumière le travail de cette association, remplissant à merveille son rôle de princesse des cœurs.

Le couple princier dans le sud de Londres, avant leur visite d'une association d'aide aux parents.