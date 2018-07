publié le 28/02/2017 à 12:30

Mercredi 1er mars, Elsa Lunghini et Olivier Marchal seront de retour sur le petit écran. Les deux comédiens ont été choisis pour jouer dans Mon frère bien-aimé, le téléfilm de Denis Malleval, aux côtés de Michaël Youn. La fiction sera diffusée à 2àh55 sur France 2.

Olivier Marchal et Michaël Youn dans "Mon frère bien-aimé" de Denis Malleval sur France 2

L'histoire : Seriez-vous prêt à aider votre frère à enterrer un cadavre ? C’est ce que fait Étienne Leroy (Olivier Marchal), pour aider Mathias (Michaël Youn), son petit frère, grand notable de la région, qui vient de tuer sa jeune maîtresse accidentellement. Qui plus est, chez Étienne, qui lui avait prêté sa maison pour la recevoir.

Depuis la mort de leur mère, alors qu’ils étaient enfants, Étienne s’est senti investi d’un devoir de protection vis à vis de Mathias. Leur père travaillant beaucoup, il a pris en charge l’éducation de son petit frère. Allant jusqu’à se sacrifier pour reprendre la petite conserverie paternelle, permettant ainsi à Mathias de faire de brillantes études. Aujourd’hui, Étienne est fier de la réussite de son frère, à la tête des chantiers navals de St-Nazaire.

Alors, quand ce drame éclate, pour Étienne, pas question de laisser tomber Mathias, qui risque le scandale et la prison. Comme il l’a toujours fait, il lui vient en aide et c’est lui qui se débarrasse du cadavre.



Sauf que. Petit à petit, Étienne découvre que la vérité est loin d’être celle que son frère lui a racontée. Pris dans un engrenage inextricable, il va vivre une véritable descente aux enfers : les preuves vont s’accumuler contre lui, l’étau judiciaire va se resserrer. Inexorablement.



Étienne va-t-il se révolter et accuser son frère ? Ou, au contraire, le protéger et accepter de payer pour lui ?



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.



Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



Régis Mailhot en spectacle au Théâtre des 2 Ânes

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande