Elizabeth Taylor: " Je pensais que boire effacerait ma timidité "

publié le 28/09/2019 à 13:15



ElizabethTaylor n'a jamais été Cléopatre, reine d'Egypte. Elle ne fut pas non plus la Reine de l'Amérique comme l'avait présentée un Président des Etats Unis... Si elle régna sur Hollywood, ce fut par accident car derrière les rivières de diamants, dans lesquelles elle aimait se baigner, elle détestait ce monde d'illusions qui lui avait appris à mentir et à ignorer la peur.



Elizabeth Taylor grandit avec son frère Howard dans une élégante maison géorgienne à Heathwood. Petite fille gâtée, Elizabeth apprend à faire la révérence, possède un poney baptisé Betty et fréquente la très chic école de danse Vacani... A l'âge de cinq ans, elle apparaît pour la première fois sur scène, en tenue d'ange pour le gala de fin d'année de l'école. Elle se souviendra toujours de ces applaudissements qui lui ont fait tourner la tête. Dans ce public conquis figurait une autre Elizabeth, Duchesse d'York, la future Reine d'Angleterre.



Les nuages menaçants de la guerre interrompent l'insouciance. La famille rentre en Amérique. Elizabeth Taylor, sept ans, se retrouve à Pasadena en Californie. Son père ouvre une nouvelle galerie d'art à Los Angeles dans laquelle se pressent vite acteurs célèbres, réalisateurs courtisés et riches producteurs... A Hollywood, la mode est aux enfants vedettes et Elizabeth Taylor n'y échappe pas. Elle a neuf ans quand elle signe son premier contrat avec Universal...



La jeune Elizabeth Taylor commence à être connue... Jalousée par les femmes et convoitée par les hommes, ils seront nombreux à se succéder dans ses bras et écriront le chapitre le plus flamboyant de sa vie. Personne n'a jamais pu recenser avec précision le nombre de ses aventures. Cette saga amoureuse ne retient que les amants célèbres. Frank Sinatra qui l'aurait mise enceinte et l'aurait encouragée à se faire avorter. Histoire jamais démentie par l'actrice, Henri Kissinger, conseiller de la Maison Blanche, Ronald Reagan alors acteur ou encore le géant de la finance Malcolm Forbes...



Il y aura aussi un nombre impressionnants de recalés. Comme le multimilliardaire Howard Hughes qui fait jeter sur Elizabeth Taylor depuis un hélicoptère une pluie de vrais diamants alors qu'elle prend un bain de soleil près d'une piscine à Palm Springs. Il lui lance:"Rhabillez vous, on se marie"... Elle refusera tout net la proposition. Avec Elizabeth Taylor, des mariages, des vrais, il y en aura au total huit, mais avec sept hommes seulement ...

Invités: Antoine Sire, auteur du livre "Hollywood, la cité des femmes" co-édité par l'institut lumière et les éditions acte sud (2016)