Cristina Cordula est de retour

publié le 19/09/2018 à 18:25

Les Grosses Têtes sont de retour !

Aujourd'hui, mercredi 19 septembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui vit dans l’Ouest de la France et qui l’est aussi sur les questions : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qu’on aime reluquer pendant qu’elle relooke : Cristina Cordula.

Une Grosse Tête dont le brésilien ressemble au français de Cristina Cordula : Eric Laugérias.



Une Grosse Tête dont on peut dire que la dernière fois qu’il s’est battu dans un aéroport, c’était avec un paquet de chips qu’il n’arrivait pas à ouvrir : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête qui est comme les iPhones, toujours plus performant et de moins en moins léger : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête pour qui la valse, le tango et le paso doble n’auront bientôt plus aucun secret pour lui : JeanFi Janssens.



Les Grosses Têtes du mercredi 19 septembre Crédit : Kervin Portelli

Hop hop hop c’est mercredi : direction les @GrossesTetesRTL ! ;-) pic.twitter.com/ymy9XThADo — Bernard Mabille (@BernardMabille) 19 septembre 2018

