Eddy Mitchell dans A La Bonne Heure

publié le 25/05/2018

Après un premier volume en novembre dernier vendu à plus de 100 000 exemplaires et certifié disque de Platine, Eddy Mitchell est de retour avec La même tribu - volume 2. Un nouveau casting cinq étoiles s’est joint à l'interprète de La dernière séance pour revisiter en duo certains de ses plus grands standards. L'opus paraîtra le 25 mai.



"La même tribu - volume 2", l'album de duo d'Eddy Mitchell

Dans ce nouveau volume, Eddy Mitchell s'est de nouveau entouré d'un casting prestigieux : ainsi nous retrouvons Maxime Le Forestier sur Il ne rentre pas ce soir, Calogero avec Pas de boogie woogie, Laurent Voulzy avec la reprise de Rio Grande mais aussi Thomas Dutronc avec Le blues du blanc. Deux duos subliment l'album. Le premier est avec Véronique Sanson sur Le cimetière des éléphants et enfin Gregory Porter dans une version anglaise de Sur la route de Memphis.

Un premier extrait a déjà été dévoilé. il s'agit de L'esprit grande prairie avec Pascal Obispo, déjà présent sur le premier volet. La chanson avait été écrite par Alain Souchon et composée par Laurent Voulzy pour l'album Come Back en 2010.

Autre bonne nouvelle pour les fans du rockeur : le 27 avril dernier, la compilation Eddy Mitchell - Intégrale Acte 1 : 1962-1979 est parue. Ce coffret célèbre plus de 50 ans de carrière.

Le coffret "Eddy Mitchell : Intégrale Acte 1 : 1962-1979"

Au total plus de 370 titres, 20 albums studio, 3 albums live et de nombreux bonus, B-sides, raretés, versions anglaises, italiennes et espagnoles. Le livret, lui, est illustré de nombreuses photos rares et inédites qui nous éclairent sur la carrière de Monsieur Eddy.



