publié le 28/06/2019 à 12:30

Quinze ans après Les Marins perdus, Claire Devers revient enfin sur le devant de la scène cinématographique ! La cinéaste vient de réaliser Pauvre Georges !, le cinquième long métrage de sa carrière produit par Dominique Besnehard. Il s'agit de l'adaptation du roman homonyme de Paula Fox.

Pour les besoins de cette comédie dramatique, elle a réuni Grégory Gadebois, la québécoise Monia Chokri, mais aussi Pascale Arbillot ou encore Stéphane de Groodt. Pauvre Georges ! sortira au cinéma le 03 juillet prochain.

"Pauvres Georges", le nouveau film de Claire Devers, en salles le 03 juillet 2019

L'histoire : Georges (Grégory Gadebois) a quitté la France pour le Québec et s'est installé à la campagne avec sa femme, Emma. Un soir, en rentrant du collège où il enseigne le Français à Montréal, il surprend Zack, un adolescent déscolarisé, en train de fouiller leur maison. Georges voit en ce gosse un nouveau projet de vie et se met en tête de le sauver. Cette décision prise contre l'avis de tous va provoquer des réactions incontrôlées et faire exploser tous les liens qui les unissaient les uns aux autres.

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Pauvre Georges !" - Bande-annonce

