publié le 12/05/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Amel Bent !

"Demain" : le nouvel album d'Amel Bent

Après plus de cinq ans d’absence, Amel Bent est de retour dans les bacs ! La chanteuse publiera le 17 mai prochain un nouvel album intitulé Demain. A travers cet opus, plus personnel et plus intime, celle qui a été révélée par Nouvelle Star en 2004 aborde des thématiques qui lui sont chères; l’amour, ses filles, ses joies, ses peines…

"Demain", le nouvel album d'Amel Bent

On ne la présente plus ! Amel Bent fait partie de ces rares chanteuses majeures de la scène française. La voix puissante, dont la gamme s’étend sur quatre octaves, ses textes forts et profonds ont su séduire le cœur des français. L’interprète de Ma philosophie a vendu plus de 1,5 millions d'albums au cours de sa carrière. Celle que les français ont vue grandir, est indéniablement une véritable icône française.

Récemment, Amel Bent a dévoilé la tracklist de ce sixième projet via les réseaux sociaux. L'album se compose de quinze titres dont Dis-moi qui tu es, Demain qui donne son nom au disque, Rien, Une star et Si on te demande. Trois collaborations avec des rappeurs complètent l'opus : Soprano sur C'est la folie, Alonzo avec Rien et Lacrim sur Attendez-moi.



Nous vous proposons de découvrir le clip de Demain, un titre écrit par le chanteur Slimane...

> Amel Bent - "Demain"

La tournée d'Amel Bent intitulé L'autre Tour débutera le 1er juin prochain à Forges-les-Eaux. La chanteuse sillonnera ensuite les routes de France et passera notamment le 2 juin aux Mureaux, le 5 juin à Lyon, le 13 juin à Marly, le 14 juin à Lille, Le 15 juin à Woincourt, le 18 juin à Toulouse, le 19 juin à Bordeaux, le 20 juin à Nantes, le 23 juin à Tours, le 26 juin au Grand Rex à Paris et le 29 juin à Villiers-le-Bel. Amel chantera également en Belgique : le 10 octobre à Bruxelles, le 11 octobre à Liège ou encore le 12 octobre à Mons. D'autres dates sont à venir...