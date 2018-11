Le mannequin Romee Strijd lors du show Victoria's Secret 2018 à New York le jeudi 8 novembre 2018

Le mannequin Romee Strijd lors du show Victoria's Secret 2018 à New York le jeudi 8 novembre 2018 Crédits : Andrew H. Walker/SipaPress | Date :

Le mannqeuin Josephine Skriver aux côtés du chanteur Shawn Mendes le jeudi 8 novembre à New York lors du défilé Victoria's Secret Crédits : Evan Agostini/SipaPress | Date :

Rita Ora a éléctrisé la salle avec ses chansons lors du défilé Victoria's Secret 2018 à New York Crédits : Evan Agostini/SipaPress | Date :

Grace Bol lors de son passage au défilé Victoria's Secret 2018 à New York le jeudi 8 novembre Crédits : Evan Agostini/SipaPress | Date :

Gigi Hadid tout en couleur pour ce 23ème défilé de Victoria's Secret à New York Crédits : David Fisher/SipaPress | Date :

Winnie Harlow a ravi le public lors de sa venue pour ce 23ème défilé de Victoria's Secret 2018 à New York Crédits : Matt Baron/SipaPress | Date :

Candice Swanepoel lors du défilé de Victoria's Secret le jeudi 8 novembre 2018 à New York Crédits : Mike Vitelli/SipaPress | Date :

Devon Windsor lors du défilé Victoria's Secret 2018 à new York Crédits : David Fisher/SipaPress | Date :

Adriana Lima émue lors de ce 23ème défilé de Victoria's Secret à New York Crédits : David Fisher/SipaPress | Date :

Adriana Lima émue lors de ce 23ème défilé de Victoria's Secret à New York Crédits : David Fisher/SipaPress | Date :

Kendall Jenner lors du défilé Victoria's Secret 2018 à New York le 8 novembre Crédits : Matt Baron/SipaPress | Date :

Adriana Lima a fait sensation lors du défilé qui avait lieu à New York le jeudi 8 novembre Crédits : Matt Baron/Sipa Press | Date :

Winnie Harlow, Gigi Hadid et Kendall Jenner lors du défilé Victoria's Secret 2018 Crédits : Matt Baron/SipaPress | Date :

publié le 09/11/2018 à 14:46

C'est l'un des rendez-vous les plus attendus de l'année. Le 23ème défilé Victoria's Secret avait lieu jeudi 8 novembre 2018 à New York. Et comme pour chaque année le célèbre show a accueilli bon nombre de grands mannequins.



Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima ou bien Barbara Palvin se sont succédé une à une lors d'un défilé très travaillé (comme à chaque année).

Paillettes, couleurs vives et autres lumières sont venues aiguiller ce gigantesque spectacle qui nécessite des mois de préparation. Devant les caméras et photographes, les quelques soixante mannequins de la marque ont enflammé la salle.

Présentant la nouvelle collection de lingerie de Victoria's Secret, les jeunes femmes étaient accompagnées des artistes Bebe Rexha, Rita Ora et Shawn Mendes, qui ont interprété leurs plus beaux morceaux en live.