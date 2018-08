Des retours dans Les Grosses Têtes

publié le 30/08/2018 à 18:19

Les Grosses Têtes sont de retour et ont fait leur rentrée lundi sur l'antenne de RTL.Aujourd'hui, jeudi 30 août 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du jour. Il enregistre encore des retours dans l'émission :





Une Grosse Tête dont on peut dire qu’il y a du monde au balcon et pas seulement quand elle joue dans un théâtre : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête qui a plus de poids dans l’émission que sur sa balance : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui s’est marié cet été et qui est capable d’avoir choisi le générique de Goldorak comme marche nuptiale : Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête fan de foot et champion du monde des bonnes réponses : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui serait beaucoup trop intelligent aujourd’hui pour être pris dans une émission de télé-réalité : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui n’a pas besoin d’escalader l’Everest pour avoir une haute opinion de lui-même : Pierre Benichou.

Les Grosses Têtes du jeudi 30 août 2018 Crédit : Kervin Portelli

En live des coulisses des @GrossesTetesRTL avec les 2 bombasses @Bernier_Michele & @ArielleDombasle ¿¿ va y avoir de l’ambiance à 16h sur @RTLFrance avec @ruquierofficiel ¿¿¿ pic.twitter.com/VeLPNTQ2Re — Christophe Beaugrand (@Tof_Beaugrand) 30 août 2018

