"Des Racines et des Ailes" célèbre ses 20 ans depuis la Grèce

publié le 26/11/2017 à 22:39

Des Racines ancrées dans le passé. Des Ailes pour préparer l'avenir. Au présent, des hommes qui sauvent le patrimoine. Le concept imaginé par Patrick De Carolis n'a pas pris une ride. Mercredi 29 novembre, Des Racines et des Ailes fêtera ses 20 ans en Grèce. Pour célébrer l’événement, Les Dessous de l'Écran a invité l'œil, le regard de cette émission, celui à qui l'on doit tant de belles images : le réalisateur Jean-Luc Orabona.



Le grand public ne connaît pas son nom et pourtant, il a tourné dans les plus beaux endroits de la Terre : Louxor, Pékin, Pétra, mais aussi dans le Périgord, au Mont-Saint-Michel, dans les Calanques de Cassis. "J'ai le plus beau job du monde", confie Jean-Luc Orabona qui ajoute avoir "les meilleurs collaborateurs du monde, puisque les décors que l'on filme pour Des Racines et des Ailes, ont été conçus par les plus grands artistes du monde". "On a une chance inouïe et une matière incommensurable", se réjouit-il.



S'il se souvient où a eu lieu la première de l'émission, à Parthenay, Jean-Luc Orabona avoue ne plus se rappeler du sommaire, qui contenait trois sujets : Les Regards de femmes en Algérie, La Dyslexie en France et Des Milices de femmes aux États-Unis.

À l'occasion de son vingtième anniversaire, l'émission sera présentée par Carole Gaessler depuis Athènes et Delphes. Des villes qui n'ont pas été choisies au hasard puisqu'elles célèbrent le classement au patrimoine mondial de l’Humanité de l’Acropole et du sanctuaire panhellénique de Delphes.