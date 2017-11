France 2 : "Jeunesses hitlériennes", un documentaire exceptionnel

publié le 19/11/2017 à 21:35

C'est un documentaire saisissant que va diffuser France 2, mardi 21 novembre à 20h50, sur les jeunesses hitlériennes. Comment, des années 30 à 1945, des millions de jeunes allemands ont été endoctrinés, aveuglés par la folie d'un homme ? Un document exceptionnel intitulé Jeunesses hitlériennes, l'endoctrinement d'une nation a été réalisé à partir d'images d'archives colorisées et de témoignages d'anciens "Hitlerjugend", les membres des jeunesses hitlériennes.



Il aura fallu "deux ans" à David Korn-Brzoza pour réaliser ce documentaire exceptionnel. "Cela commence par six mois d'enquête pour retrouver des témoins", qui ont 90 ans de moyenne d'âge, explique-t-il. Et de détailler : "Ils sont nés entre 1925 et 1930, ce qui veut dire que pendant la guerre, ils avaient entre dix et vingt ans".

Un film passionnant qui permet de comprendre ce qui a pu pousser ces jeunes gens à rejoindre les jeunesses hitlériennes. "L'objectif de ce film, c'était de comprendre comment des enfants adolescents sont fanatisés par un régime, épousent les désirs de ce régime, suivent Hitler jusqu'à la mort."

