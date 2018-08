Décès de "Zombie Boy" : ses proches ne croient pas au suicide

publié le 04/08/2018 à 12:32

Le mannequin canadien "Zombie Boy", mort à 32 ans, avait acquis une notoriété planétaire grâce à de spectaculaires tatouages sur l'ensemble du corps qui lui ont valu de défiler pour de grands couturiers et d'apparaître dans un clip de Lady Gaga.



Rick Genest a été retrouvé sans vie dans sa ville d'origine, Montréal, au Canada. Si les causes du décès ne sont pas encore clairement établies, les forces de l'ordre songeraient sérieusement au suicide. Selon des sources policières, le mannequin se serait jeté de lui-même du balcon de son appartement situé au 4e étage d'un immeuble de la ville canadienne.

Une version qui n'est pas encore confirmée et selon le site américain TMZ, les proches et la famille de "Zombie Boy" ne croient pas du tout à la thèse du suicide. Ils pensent qu'il s'agit d'un accident. Son manager, Karim Leduc, a confié au site américain que Rick Genest était très investi dans plusieurs projets professionnels, notamment le tournage d'un clip vidéo. Il a cependant reconnu que le mannequin traversait une période difficile.

Un dernier message énigmatique

Rick Genest était très populaire sur les réseaux sociaux. Suivi par près d'un million de personnes sur Facebook, son dernier message n'aidera pas sa famille et ses fans à en savoir plus sur les causes de sa mort. Le jeune mannequin aurait en effet programmé la publication d'un un message aussi énigmatique que poétique, accompagné de la photo du puits du film d’horreur The Ring. Ce message est titré The Well (Le Puits) et dedans il s'adresse à "Damballa", un esprit vaudou de la connaissance, qui représente le principe du bien.