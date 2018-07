publié le 28/09/2016 à 09:36

Fin du suspense pour la reprise de Danse avec les stars. La 7e saison est annoncée pour le 15 octobre sur TF1. Une nouvelle qui a réjoui les fans, après les succès des dernières éditions et la victoire l'an passée de Loïc Nottet et Denitsa Ikonomova. Le casting se dévoile petit à petit et on sait désormais que Sylvie Tellier, Olivier Minne, Julien Lepers ou encore Valerie Damidot feront partie de l’aventure. Et ce ne sera pas la seule nouveauté de l'année !



Grégoire Lyonnet le compagnon de la chanteuse Alizée fera son grand retour dans l'émission. Le jury reste fidèle au poste avec Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Marie-Claude Pietragalla. L'une des premières photos des couples attendus sur la scène a été dévoilée par le danseur Christian Millet, partenaire de Valérie Damidot. Julien Lepers sera aux bras de Silvia Notar­gia­como, tandis que la chanteuse Camille Lou avec Grégoire Lyonnet.

Sylvie Tellier dansera avec Christophe Licata

Sylvie Tellier, la directrice générale de la Société Miss France, aura pour partenaire Christophe Licata et Caroline Receveur pourra compter sur Maxime Dereymez. Enfin, Laurent Maistret de Koh-Lanta dansera avec la gagnante de l'année dernière : Denitsa Ikono­mo­va. Rendez-vous le 15 octobre à 20h55 sur TF1 pour le lancement de la saison 7.