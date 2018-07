publié le 30/10/2017 à 18:00

Les "douceurs", c'est généralement prévu en fin de repas, mais on peut également les apprécier en début de semaine. J'ai donc décidé de commencer celle-ci en nous prenant précisément par la douceur, cette douceur qui fait tellement défaut au monde en général et à celui des medias en particulier. Il sera toujours temps d'évoquer demain les choses et les thèmes qui fâchent, par exemple cette façon insupportable que les "jités" ont de glorifier l'été indien et de déplorer la moindre goutte de pluie, alors que nous crevons du manque d'eau partout.



Mais place ce matin aux bonnes ondes, faute d'ondées. Et pardon à tous si ce qui m'a divertie ce week end n'amuse que moi. Samedi 28 octobre par exemple, j'avoue avoir une nouvelle fois apprécié Danse avec les stars sur TF1 (malgré l'excessive longueur du programme). Comme le chantait jadis Gilbert Bécaud "Fallait avoir 3 jambes de bois pour ne pas danser la polka".

Et aussi la java, la rumba, le chacha, la salsa... Sans oublier le mambo, le tango, le paso, le disco, j'en oublie et tutti-quanti. Je me fiche que l'appellation de "stars" soit justifiée ou pas vu que, répétons-le, il n'y a évidemment plus de "stars inaccessibles" au sens où on l'entendait autrefois.

4.000.000 de fidèles, est-ce négligeable ? Isabelle Morini-Bosc Partager la citation





Et les magazines qui ironisent sur l'absence de vraies gloires dans cette émission au titre subséquemment abusif selon eux, sont en fait les premiers à qualifier de "stars" les bimbos-de-télé-réalité qu'ils mettent à la Une. C'est le programme qui est phare, c'est le programme qui est fort. Ce n'est pas le plus regardé de la saison ? Et alors ? 4.000.000 de fidèles-très-fidèles, est-ce négligeable ? Comme dans la pub du loto disant que "100 pour 100 des gagnants ont joué", là 100 pour 100 des amateurs ont regardé. Et apprécié.



L'épatant "quick step" du chanteur Sinclair était rassurant sur les possibilités de son jeu-de-bassin ! Le cancan d'Arielle Dombasle ? Ça lui faisait une belle jambe ! Au sens propre ! Et on n'oublie pas Lenni-Kim le canadien. Il est en effet tout sauf lenni-fiant, le plus jeune candidat de DALS qui, à 16 ans, a déjà un joli pedigree : candidat éphémère à The Voice kids, chanteur du générique du dessin animé Miraculous, possible révélation francophone de l'année aux NRJ Music Awards, et plus si affinités samedi prochain ! Cela n'empêchait pas de zapper sur Magellan (France3) qui, côté rythme, est au télé-crochet de TF1 ce qu'un solex est à une Ferrari.



Reste qu'on adore le solex. On pouvait évidemment s'égarer aussi du côté de Taratata et France2 (quel plateau). Mais c'est l'hebdo Les terriens du dimanche qui m'a, je l'avoue, fortement amusée hier (dimanche 29 octobre) sur C8, avec un canular jubilatoire organisé à l'occasion de la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain. Certains l'adorent-l'adulent-l'adoubent alors que pour d'autres, cela tient plus de la foire que de l'art.

Je ne saurais trop vous conseiller ce soir Muriel Robin Isabelle Morini-Bosc Partager la citation





Et qu'ont fait Les Terriens du dimanche ? Ils ont montré aux "artophiles" qui entraient à la FIAC (ou en sortaient) 4 reproductions de toiles modernes, deux "vraies" (cotées à plusieurs millions d'euros) et deux peintes par des chimpanzés. Il fallait bien évidemment distinguer les vraies des fausses. Et que croyez-vous qu'il arrivât ? Plus de 95% des personnes interrogées authentifièrent comme "vraies" celles peintes par les singes ! Pourquoi cacherais-je que cela m'a beaucoup fait rire ?



Cela me ramenait au célèbre peintre Boronali, encensé en 1910 pour son tableau Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique. Or c'était en fait une toile réalisée par un âne à qui on avait attaché un pinceau à la queue. Boronali, c'était l'anagramme d'Aliboron, nom du célèbre âne de Buridan ! J'espère au passage que les deux primates de la Fiac n'ont pas, eux, été payés en "monnaie-de-singe"! Et à propos de singes, sans qu'il faille y voir un rapport avec ce qui précède, je ne saurais trop vous conseiller de suivre ce lundi soir sur La Trois Muriel Robin et le protecteur des animaux Chanee.



Après l'avoir entraînée sur la terre des bonobos l'an dernier, il la guide cette fois sur la piste kenyane des éléphants d'Afrique, qui auront disparu dans 10 ans. Qui sait en effet que la population de ces pachydermes à qui il faut 200 kg de nourriture et 100 litre d'eau par jour, est passée de 3.500.000 dans les années 30 à 350.000 aujourd'hui ? Les plus vieux d'entre eux savent tellement qu'on en veut à leurs défenses (certaines valant 100.000 euros) qu'ils tentent de "tromper" l'ennemi et de les cacher dans les buissons, le sable ou l'eau. Mais chut, c'est pour mieux tromper, et c'est classé "secret défense".