Danièle Evenou est de retour aux grosses têtes et nous prouve sa perspicacité

publié le 23/02/2018 à 18:00

Une Grosse Tête qui fait hypokhâgne avec une spécialisation sur les paroles des chansons à la con.

… Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête qui, quand elle se lance dans une explication peut vous faire oublier votre question.

…Danièle Evenou



Une Grosse Tête qui travaille dans un cabinet et fait de grosses commissions.

… Stéphane Plaza



Une Grosse Tête dont la taille n’est pas proportionnelle à sa culture.

…Jean Benguigui



Une Grosse Tête qui donne des réponses ici et donne sa langue au chat dans ses albums.

…Philippe Geluck



Une Grosse Tête qui a moins levé le doigt enfant que le coude adulte.

… Jean-Jacques Peroni

