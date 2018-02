Stéphane Plaza fait des étincelles

publié le 05/02/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui, quand les températures baissent, amène un peu de chaleur brésilienne dans le grand studio.

… Cristina Cordula



Une Grosse Tête tellement mince qu’avec deux plumes de canard elle peut se faire une doudoune.

… Arielle Dombasle



Une Grosse Tête dont le simple nom fait de la concurrence à Cristina Cordula.

…Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui se prépare déjà pour le mariage du Prince Harry, au cas où une véranda tomberait sur la tête de Stéphane Bern.

…Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui a fait une école de journalisme avec option chanson-imitation.

… Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête qui vous trouvera plus facilement un appartement qu'une bonne réponse.

… Stéphane Plaza



Stéphane Plaza dans Les Grosses Têtes Crédit : Christophe Guibbaud/ Sipapress pour RTL

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !