Dan Brown dans La Curiosité

publié le 27/10/2016 à 19:17

L'infernal Dan Brown

Inferno c’est le nouveau blockbuster américain que vous allez découvrir sur vos écrans début novembre… C’est l’adaptation du roman de Dan Brown, l’auteur du DaVinci Code… Tanneguy De Kerpoisson du Parisien Magazine-Aujourd’hui en France est allé à sa rencontre pour comprendre pourquoi il aime nous faire peur !



Le Parisien Magazine 28 octobre 2016

> Inferno - Bande-annonce 2 - VF

les chasseurs de fantômes

Mardi prochain, c’est la fête de la Toussaint, suivie mercredi du culte des morts…et si certains d’entre eux cherchaient à entrer en contact avec nous ?

C’est une question qui heurte notre rationalité, c’est le métier de nos invités d’y répondre…Sandy Lakdar et Jonathan Dailler enquêtent sur les phénomènes paranormaux, et en font des films, regroupés sous le titre The Believers diffusés sur Planète A&E et sur la plateforme VOD VimeoOnDemand.

Suivez les expériences de Sandy Lakdar et Jonathan Dailler sur leur site whatisthebelievers.com

The Believers

Georges Brassens

Georges Brassens

Un homme, une moustache, des mots bien choisis et posés sur une guitare sautillante...Des chansons éternelles !

Jean-Claude Lamy vous raconte le destin et les chansons de Georges Brassens qui aurait eu 95 ans cette année.

Jean-Claude Lamy est l'auteur du livre Chez Brassens, légende d’un poète éternel aux éditions du Rocher



Chez Brassens, légende d'un poète éternel