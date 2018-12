publié le 14/09/2018 à 18:25

Les Grosses Têtes sont de retour !Aujourd'hui, vendredi 14 septembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui a un doctorat de pharmacie donc qui touchait des cachets bien avant de travailler à la radio ou à la télé : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui se creuse tellement sur les questions qu’elle va finir par trouver du gaz de schiste : Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui a ses racines en Argentine mais qui fleurit en France : Marcella Iacub.



Une Grosse Tête footballeur qui fait mieux que Jeanne D’Arc puisqu’il défend Orléans tous les weekends : Pierre Bouby.



Une Grosse Tête qui dès qu’il voyage à l’étranger en profite pour bosser ses accents : Eric Laugérias.



Une Grosse Tête qui est sur le fichier des individus très dangereux aux CSA : Laurent Baffie.





Les Grosses Têtes du vendredi 14 septembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

