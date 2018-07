publié le 27/06/2018 à 16:27

Alors que l'équipe de France joue la Coupe du Monde en Russie, l'ancien champion du monde 1998, Zinédine Zidane est en vacances en famille sur l'île espagnole d'Ibiza. L'ex-entraîneur du Real Madrid doit sûrement suivre la compétition avec ses enfants, qui jouent tous au football.



Zinédine Zidane et son épouse ont quatre fils, tous footballeurs formés ou en cours de formation au Real de Madrid. L'aîné, Enzo Zidane, âgé de 23 ans, est meneur de jeu. Luca évolue au poste de gardien de but avec les moins de 18 ans du club, Théo est attaquant. Le cadet, Élyaz, né en 2005, est en Benjamin B.





C'est Enzo Zidane qui a partagé les clichés des vacances familiales sur son compte Instagram. On y voit Zinédine Zidane, son épouse et la fratrie profiter du soleil sur un bateau ou les enfants faire du quad.

¿¿¿¿¿ IBIZA Une publication partagée par Enzo Zidane (@enzo) le 22 Juin 2018 à 12 :23 PDT