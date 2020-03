publié le 31/03/2020 à 16:44

Bienvenue dans ce nouveau numéro de A La Bonne Heure ! Ce matin, Stéphane Bern et sa bande vous propose à la fois de réfléchir, d'apprendre mais également de s’évader grâce à nos trois invités du jour :

- En ces temps de confinement, il y a beaucoup de parents qui remplacent les professeurs et qui ont hâte que l'école reprenne. L’école, il y est allé et il y enseigne toujours. Notre premier invité est professeur à l’Université de Panthéon Assas. C'est aussi un grand historien : Il s'agit de Fabrice d’Almeida ! Avec lui, nous nous intéressons aux épidémies qui ont frappé l’humanité. Et il y a peut-être des leçons à en retenir...

- Retour à l’école pour apprendre avec Aurélie Valognes ! Cette auteure est un véritable phénomène d’édition. Son dernier livre, Né sous une bonne étoile, figure déjà parmi les best-sellers. L'ouvrage est une sorte d’hommage rendu à l’école, à ses enseignants mais aussi à ses élèves...

En ligne avec Stéphane Bern ce matin, l'auteure a notamment expliqué à qui était dédié ce roman : "Pour moi c'est un grand cri d'amour pour nos professeurs qui sont en première ligne et à qui ont dit rarement merci. Ils s'en prennent tout le temps plein la tronche par plein de changements, que ce soit au niveau du Ministère ou par les parents qui sont très exigeants. J'avais vraiment envie de dire 'Soutenez nos profs !' On a besoin de ces personnes-là et c'est maintenant qu'on est à la maison avec nos enfants qu'on se rend compte encore pus du travail extraordinaire qu'ils font".

- Et enfin, place à l'évasion grâce à Pékin Express dont la demie finale est diffusée ce soir sur M6 ! C’est la quinzième édition de ce programme, toujours piloté par Stéphane Rotnberg. Double casquette pour le présentateur puisqu'il y a aussi Top chef. Et en exclusivité, nous avons une recette de cucurbitacées...

"Né sous une bonne étoile" : Le nouveau Valognes !

Parfois, il suffit d’un rien pour qu’une vie bascule du bon côté... C'est le message délivré par Né sous une bonne étoile (éd. Mazarine), le nouveau roman d'Aurélie Valognes après La Cerise sur le gâteau sorti l'année dernière et disponible depuis peu aux éditions du Livre de Poche.

Publié le 04 mars dernier, le sixième ouvrage de la romancière originaire de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) est bourré d'humour et d'émotion. Il raconte l'histoire de Gustave, un petit garçon de six ans à qui on colle l'étiquette de cancre et qui va s'efforcer de prouver qu'il vaut mieux que la case dans laquelle on l'a mis d'office.

"Né sous une bonne étoile" d'Aurélie Valognes (Mazarine)

L'histoire : À l’école, il y a les bons élèves… et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour, ou scrute les aiguilles de la pendule qui prennent un malin plaisir à ralentir. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère, malheureusement ce sont surtout les convocations du directeur qu’il collectionne.



Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais contrairement à eux ou à Joséphine, sa grande sœur pimbêche et première de classe, les leçons ne rentrent pas. Pire, certains professeurs commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant.



À force d’entendre qu’il est un cancre, Gustave finit par s’en convaincre, sans imaginer qu’une rencontre peut changer le cours des choses.



Né sous une bonne étoile d'Aurélie Valognes, éditions Mazarine, 342 pages, 18,90 euros.

Pékin Express : La demi-finale diffusée ce soir !

Mardi dernier, M6 avait déprogrammé la demi-finale de Pékin Express - Retour sur la route mythique pour rendre hommage à Albert Uderzo disparu le jour-même. L'épisode 5 de cette saison anniversaire sera donc diffusé ce soir à partir de 21h05.

"Pékin Express - All Stars" présenté par Stéphane Rotenberg sur M6

Cette saison célèbre les quinze ans du programme phare d'M6 présenté depuis 2006 par Stéphane Rotenberg. A cette occasion, les candidats des années précédentes refont le parcours de la toute première saison. Huit binômes au départ, ils ne sont aujourd'hui plus que trois en lice : Le "couple corse" Julie et Denis (2013), les sœurs lilloises Pauline et Aurélie (2008) et les frères bûcherons de Côte d’Or Thomas et Mathieu (2019).



Chaque binôme va devoir effectuer trois courses à travers la Mongolie intérieure, du temple majestueux à flanc de montagne aux steppes enneigées parsemées de yourtes traditionnelles en passant par un marché typique aux mets surprenants... Les couples seront une nouvelle fois confrontés à plusieurs épreuves sportives et logiques



Trois amulettes de vingt mille euros chacune seront à gagner pour le premier binôme de chaque course. Mais l'objectif principal des candidat reste l'obtention du ticket pour la grande finale qui aura lieu le 07 avril prochain sur M6.

