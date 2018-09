Bob Sinclar dans A La Bonne Heure

publié le 22/06/2018 à 12:30

C’est l'un des plus grands DJ français dans le monde. Cinq ans après son dernier album et un an après 'Til The Sun Rise Up, son duo avec Akon, Bob Sinclar vient de dévoiler son nouveau single intitulé I Believe. Disponible depuis début juin, le morceau s'est directement classé dans le top 20 des titres les plus paylistés dans le monde dès sa sortie.

"I believe", le nouveau single de Bob Sinclar

Ce qui fait l'originalité de I Believe, c'est le fait que Bob Sinclar ait décidé de n’utiliser que des instruments acoustiques. Au final, le DJ aura travaillé un an sur ce qui pourrait être le futur tube de l'été.

Le morceau s'accompagne aussi d'un clip tout aussi réussi ! Dans la vidéo, l'artiste n’apparaît pas. A la place, 2min59 de chorégraphie avec la danseuse Tia Wenkman. Le clip se déroule dans un bâtiment abandonné rempli de néons et dans lequel la jeune femme évolue sous une pluie battante. Voyez par vous-même...

> Bob Sinclar - "I Believe"

En attendant l'arrivée d'un nouvel album, vous pourrez retrouver Bob Sinclar à Ibiza cet été. Le DJ sera en résidence tous les samedis dans la célèbre boîte Le Pacha.

