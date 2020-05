publié le 23/05/2020 à 15:39

Tous les samedis, Jade, Eric Dussart et toute l'équipe de On Refait La Télé sont en direct de 11h30 à 12h30 sur RTL. Et ce samedi matin, Christine Bravo était leur invitée !

L'ex-présentatrice phare d'Union Libre vient de se lancer dans une nouvelle aventure : Les croisières culturelles historiques surnommées Frou-Frou - Sous les jupons de la Seine. Garé au port de l’Arsenal, dans le quartier de Bastille à Paris, le yacht hollandais de Christine Bravo pourra accueillir 12 passagers au total. Ainsi, les touristes pourront s’aventurer sur le fleuve parisien pour une traversée ludique et en compagnie d'experts.

