publié le 27/03/2017 à 12:39

"Fais à manger, bois de l'alcool", les règles de l'émission de Monsieur Poulpe sont simples. Les Recettes pompettes, diffusées sur YouTube, recevaient pour ce nouvel épisode, Juliette Binoche et Camille Cottin. En duo dans Telle mère telle fille, film de Noémie Saglio, qui sort en salles mercredi 29 mars. Après Guillaume Canet en février dernier, ce sont les deux actrices qui se sont prêtées au jeu des Recettes pompettes, dont le principe est simple, boire (beaucoup) en cuisinant (un peu).



Juliette Binoche et Camille Cottin, mère et filles complices dans le film de Noémie Saglio, semblent également l'être dans la vie. Et quand elles débarquent dans Les Recettes pompettes, Monsieur Poulpe n'a qu'à bien se tenir. Ce nouvel épisode se veut "pro-fille" comme l'annonce l'ancien chroniqueur du Grand Journal. Quelques verres de vodka plus tard, les deux actrices se retrouvent "au coin du four", le temps d'échanger quelques confidences, quelques larmes émues pour Juliette Binoche, et un baiser !

"Moi, j'ai aucun problème à embrasser les filles", a annoncé celle qu'on appelait Connasse sur Canal +, avant d'embrasser Juliette Binoche. Les deux comédiennes se voient ensuite remettre le "pompette d'or" en hommage à toutes les femmes du monde, qu'elles représentent.