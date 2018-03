publié le 28/04/2016 à 15:28

Le deuxième épisode des Recettes Pompettes a été mis en ligne mercredi 27 avril à 18 heures et cumule déjà plus de 243.000 vues. Pour ce nouvel épisode, Antoine de Caunes succède à Stéphane Bern qui a inauguré l'émission web. Rappelons que le principe du programme est de concocter une recette tout en buvant de l'alcool, le tout agrémenté de mini-jeux.



Bien que l'ancien présentateur du Grand Journal de Canal + semble à l'aise au début de l'émission les choses se gâtent une vingtaine de verres de vodka plus tard. Plusieurs surprises ont rythmé l'épisode : la venue du groupe The Shoes et celle du coach sportif de Monsieur Poulpe. Ce dernier a dû enchaîner 20 pompes et n'a pas échappé à une petite chute.

Finalement, Antoine de Caunes, complètement hilare, finit par plonger sa tête dans la farine censée servir à la recette des gambas. Et c'est le visage complètement blanc, sourire aux lèvres, qu'il s'affaire, non sans difficulté, à cuisiner la recette du jour. Le duo Antoine de Caunes et Monsieur Poulpe parvient toutefois à terminer le plat, qui n'a apparemment pas plu aux deux hommes.