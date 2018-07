"Cameron Black : l'illusionniste" séduit le public

publié le 26/07/2018 à 09:43

La nouvelle série policière de TF1, Cameron Black : l'illusionniste, a attisé la curiosité de 3,5 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. La chaîne enregistre à cette occasion 20,5% de part d'audience.



Sur la deuxième marche du podium se positionne la chaîne France 2, avec son téléfilm Contre-enquête. Celui-ci a fédéré 2,6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (14,8% de part d'audience).



Juste derrière, on retrouve M6 avec son magazine de société, Zone interdite. Ce reportage, de près de 2 heures sur les vacances de naturistes, présenté par Ophélie Meunier, a passionné 2,2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (12,7% de part d'audience).

Enfin, France 3 arrive au pied du podium avec Des racines et des ailes et son voyage en Corse, qui a attiré 1,6 million de téléspectateurs et téléspectatrices (9% de part d'audience).