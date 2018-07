publié le 02/07/2018 à 10:00

Line Renaud fête aujourd'hui ses 90 ans. Elle est l'invitée exceptionnelle de Laissez vous tenter ce matin, "Line Renaud par Line Renaud". "Je regarde mes 90 ans avec bonheur, parce que je ne suis pas passéiste du tout du tout (...) mais, avec ses 90 ans tout tourne autour de mon passé, je suis donc obligée de le revoir et de le revisiter. Je me dis qu'être ici devant vous à 90 ans, c'est un miracle, parce que lorsque vous voyez toutes les embûches que la vie vous prépare, je me dis c'est miraculeux", démarre la star au micro de RTL.



Les ami(e)s de Line Renaud ont tenu à lui souhaiter un bel anniversaire tout au long de l'émission. Et il y a une constante chez ceux qui entourent Line Renaud, tous parlent de "famille", voire de "seconde maman". "J'ai toujours été très émue et très touchée quand je la vois. Et un jour, elle me disait qu'elle n'avait pas d'enfant et qu'elle aurait aimé avoir une fille comme moi. ça m'a touché et perturbé", confie Patricia Kaas. "J’adore Patricia depuis ses débuts. Elle était très timide quand je l'ai rencontré pour la première fois", poursuit Line Renaud.

Line Renaud est aussi une seconde maman pour Muriel Robin : "C'est ma meilleure amie, à qui je peux tout dire. Quand j'ai débuté, elle m'a invité à dîner (...) elle aime rencontrer les gens, se faire rencontrer les gens (...) Line, c'est la vie". Une déclaration qui n'a pas manqué d'émouvoir Line Renaud. La star sera d'ailleurs en compagnie de ses proches le mardi 3 juillet au soir sur France 2 dans Bon anniversaire Line avec Stéphane Bern.

"La retraite n'existe pas pour le moment. J'ai la chance d'avoir encore de l'énergie à revendre, toujours la passion. J'ai la chance d'avoir ce qu'il y a de plus précieux quand on est comédienne : j'apprends très vite mon texte et surtout je retiens. J'ai une mémoire formidable. Pourquoi je mettrais tout cela au placard ?", poursuit Line Renaud. "Je pense que je m'en suis sortie par les amis et le travail. Je travaillais quand j'ai perdu Loulou. J'étais en train de tourner Les Filles du Lido et donc on arrêté pour la cérémonie. Le lendemain, je recommençais, j’avais beaucoup de mal, mais je disais : 'Il faut que je tourne".