Best sellers dans la Curiosité

publié le 26/01/2017 à 19:25

Les best sellers confidentiels

Françoise Bourdin, Christian Signol, Aurélie Valognes, Agnès Ledig, Pierre Bordage… vous connaissez leur noms, vous adorez leur livres mais vous n’avez jamais vu leur bobine à la télévision, pourquoi et qui sont ces stars de l’édition ? Une enquête passionnante de Lucas Bretonnier du Parisien Magazine-Aujourd’hui en France en partenariat avec RTL.



Le Parisien Magazine du 27 janvier 2017

Le français qui possédait l'Amérique

C'est l'histoire incroyable d'un milliardaire Français. Un homme parti de Toulouse, pour conquérir la Cour du Roi Soleil, financer ses guerres et devenir tellement riche qu'il possédait une grande partie de l'Amérique!

Un destin extraordinaire et pourtant, son nom est inconnu aujourd'hui.

On vous fait découvrir Monsieur Antoine Crozat en compagnie de Pierre Ménard.

Pierre Ménard est l'auteur du livre Le Français qui possédait l'Amérique paru aux éditions du Cherche Midi.



Le Français qui possédait l'Amérique

Aventures dans un brise-glace

En avant pour une expédition en Antarctique à bord d’un brise glace russe, l’Akademik Fedorov !

Cédric Gras est écrivain voyageur et il a eu ce privilège rare de partager le quotidien des femmes et ces hommes qui quittent tout pour affronter les 40èmes rugissants et des températures glaciaires… tout ça pour l’amour d’un continent blanc et qui n’appartient à personne !

Cédric Gras est l'auteur du livre La mer des cosmonautes paru aux éditions Paulsen.

La mer des cosmonautes