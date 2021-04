publié le 17/04/2021 à 12:30

Aujourd'hui, Bernard de la Villardière était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé. Ce dimanche à 23h10 sur M6, le magazine Enquête Exclusive diffusera un reportage sur les commandos de montagne, l’une des unités d’élite les plus prestigieuses de l’armée française. A peine deux-cent en France, ces soldats sont envoyés partout dans le monde pour les missions les plus délicates, surtout en milieu extrême. Exceptionnellement et pour la première fois, les caméras d'Enquête Exclusive ont pu les accompagner au Mali, au cœur de l’opération Barkhane, dans leur traque contre les djihadistes.

Aux commandes du magazine depuis maintenant 16 ans, Bernard de la Villardière a visité plus de 70 pays, parcouru près de 600.000 kilomètres pour l'émission et chacune de ses enquêtes est suivie en moyenne par 1,5 millions de téléspectateurs. Un métier passionnant selon lui mais également éreintant. Le journaliste a ainsi évoqué son possible départ du magazine et le nom du journaliste qui pourrait le remplacer un jour.

Ce matin pendant l'émission, il est notamment revenu sur les coulisses du magazine : problèmes de sécurité, pays interdits ou encore menaces islamistes, le journaliste a même déjà été placé sous protection policière.

Au micro de Jade et Eric Dussart, Bernard de la Villardière a aussi répondu aux critiques sur les titres parfois jugés sensationnalistes des reportages d'Enquête Exclusive. Il a également expliqué les raisons qui l'ont poussées à mener une enquête sur Didier Raoult.

Le présentateur a poussé un coup de gueule contre la Mairie de Paris qu'il accuse d'enlaidir la capitale. Enfin, il a raconté avec autodérision cette drôle d'anecdote sur son linge lorsqu'il est en voyage... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous recommande Show me your voice ! Il s'agit d'un télé-crochet tiré de l’émission Sud-Coréenne I Can See Your Voice.

Le principe ? Un binôme d'enquêteurs accompagné de personnalités va devoir débusquer les menteurs, des chanteurs. Sur scène : neuf anonymes. Certains sont de réels interprètes, d’autres absolument pas ! Ils chanteront tous en playback devant le jury qui devra alors faire son choix.

Parmi les personnalités annoncées pour le premier épisode les téléspectateurs retrouveront Claudio Capéro, Elodie Frégé, Hélène Ségara ou encore Eric Antoine. L’émission, elle, sera présentée par Issa Doumbia. Show me your voice sera diffusé le 22 avril prochain à 21h05 sur M6. Plus d'information en vidéo !

Les infos télé de la semaine

Enfin chaque samedi, RTL et Germain Sastre vous emmènent également dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs !



Info ou intox ?

- Nagui quitte la présentation de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2...

- Mike Horn va bientôt débarquer sur la chaîne RMC Découvertes...

- La série Dix pour cent va finalement revenir pour une cinquième saison...

- Nouveau positionnement plus "solidaire et utile" pour C8 à la rentrée...





