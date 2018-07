publié le 28/09/2016 à 18:56

Bon d'accord, on a souvent dit qu'il avait la légèreté d'un éléphant dans un salon, qu'il drague la caméra, qu'il interviewe comme s'il participait à un casting... Voire qu'il ne fait pas dans la colossale finesse pour les thèmes de ses reportages. De qui parlons-nous ? De Bernard de La Villardière, 58 ans et vraiment toutes ses dents. Si on osait, on dirait qu'il suit son étoile comme le berger suit ses moutons et c'est à peine une image puisqu'il s'appelle en fait Bernard Berger de La Villardière. Une particule qui le rend particulier. Bernard, c'est un peu Martine et ses albums version médias. Au lieu de Martine au cirque ou Martine prend l'avion, on a "Bernard en Corée du nord", "Bernard au bois de Boulogne", "Bernard et les crocodiles", "Bernard plonge avec les requins", "Bernard mène l'enquête" (forcément exclusive), ou encore "Bernard en Zone Interdite".



Oui, Bernard est partout, et partout chez lui. Le monde n'est pas assez grand pour Bernard, qui ne s'en fait donc pas tout un monde ! On lui a certes logiquement reproché d'être "trop". Trop arrogant. Trop gendre idéal. Trop sûr de lui. Et bien sûr, trop racoleur dans, justement, Enquête exclusive. Bernard de La Villardière est pourtant, à y bien réfléchir, comme la bêtise de Cambrai : "Souvent imité, jamais égalé". Car, s'il a parfois la finesse d'un tractopelle dans un délicat jardin de roses, il peut se vanter d'un authentique talent d'enquêteur pugnace et rigoureux. Cela fait excuser qu'il soit très présent à l'image, devant l'info comme le percheron est devant la charrue.

"Dossier Tabou" : 3 raisons de regarder M6 ce soir

Oui, à force de dénoncer ses mimiques, son regard, sa mèche et son ego, on a failli oublier qu'il a surtout un vrai courage et un sens de l'autodérision tout aussi marqué. S'accentuant avec le temps qui file et défile. Caricatural, lui ? Il en joue, surjoue, et ça passe. Il espérait autrefois, il amuse et attendrit fréquemment aujourd'hui. Désormais attachant. Son image est devenue un label. Il fallait le voir à la conférence de rentrée de M6 donner à son grand patron Thomas Valentin des cours de jeter de veste sur l'épaule. Sympa Bernard de La Villardière se moquant de Bernard de La Villardière. Plus important, il sait également y faire avec les autres, et c'est ce qui transparaît immédiatement dans son Dossier Tabou ce soir sur M6, un magazine devant permettre de traiter sans tabou des thèmes faisant débat dans la société.

Sachant que le premier porte sur "L'organisation de l'Islam en France", on redoutait un traitement comment dire...maladroit. On avait tort : il a donné la parole à tous, du très sympathique imam laïc A.Mamoun à la jeune Maud si intégralement voilée qu'elle en était invisible, en passant par l'imam le plus intolérable, ce dissident de Montpellier prônant odieusement l'amour charnel avec des 7-9 ans, "mûres plus tôt en climat chaud". On a reproché à son enquête son manque de mise en perspective. Perspective de quoi ? Rappeler, comme il l'a fait, le contexte historique est la seule mise en perspective qui vaille. Alors ? Alors un dossier tabou, de Lavillardière, 3 raisons de regarder la 6 ce soir.