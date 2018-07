publié le 27/07/2018 à 14:15

Les téléspectateurs matinaux de la RTBF ont dû être surpris devant leur café. Lors de la diffusion de l’émission "Quoi de neuf ?" diffusée sur l’antenne de la radio VivaCité et en simultané sur la RTBF, télévision publique, des images plus qu’inappropriées ont été diffusées par erreur.



Comme le rapporte BFMTV, la RTBF, mercredi 25 juillet au matin, alors qu’un reportage était en cours de diffusion, des images pornographiques se sont affichées quelques secondes sur l’écran géant en plein direct. Un incident survenu pour une raison indéterminée et que les présentateurs n'ont sur l'instant pas noté durant les deux secondes de diffusion de ces images de sexe.

Immédiatement, la RTBF a dû présenter des excuses sur son site internet. "La RTBF présente ses excuses suite à l’incident regrettable survenu ce matin et dont nous cherchons toujours l’origine", a-t-elle expliqué. "Même si cet incident est évidemment involontaire et a duré moins de deux secondes à l’antenne, il n’en reste pas moins que les images diffusées étaient totalement inappropriées : veuillez nous en excuser", a ajouté le média belge. Les internautes s'en sont donnés à cœur joie, certains se montrant choqués, d'autres amusés.