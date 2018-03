Pornographie : "Macron fait des amalgames", déplore l'acteur X Manuel Ferrara

publié le 27/11/2017 à 23:11

Samedi 25 novembre, Emmanuel Macron a prononcé un discours sur l'égalité femmes-hommes, faisant de ce combat la "grande cause du quinquennat". Le chef de l'État a notamment cité la pornographie comme l'une des causes probables aux comportements violents envers les femmes.



"La pornographie a franchi la porte des établissements scolaires. Nous ne pouvons ignorer ce genre qui fait de la femme un objet d’humiliation", a indiqué Emmanuel Macron, qui souhaite réguler les contenus des sites porno sur internet.

Cette déclaration du chef de l'État n'a pas plu à tout le monde, notamment à Manuel Ferrara, acteur et réalisateur français de films pornographiques. Sur Twitter, il a reproché à Emmanuel Macron de "diaboliser" ce "business". "Je suis prêt à m’asseoir avec vous et discuter d’un sujet qu’à priori vous ne connaissez pas. J’attends votre appel", a écrit le hardeur multi-récompensé.

je suis dans ce business que vous essayez de diaboliser en faisant ce genre de remarque. Je suis prêt à m’asseoir avec vous et discuter d’un sujet qu’à priori vous ne connaissez pas. J’attends votre appel! — ManuelFerraraTV (@ManuelFerraraTV) 26 novembre 2017

Interrogé par franceinfo, Manuel Ferrara a indiqué avoir trouvé "choquante" la phrase du chef de l'État. "Il diabolise l'industrie du porno et fait des amalgames. C'est pareil avec les jeux vidéo. C'est comme si vous disiez : 'Cet adolescent joue à Call of Duty alors il va prendre une arme et tuer tout le monde dans son collège", a-t-il souligné.



Pour être plus proche de la réalité, Manuel Ferrara a invité le chef de l'État à "discuter avec les femmes de l'industrie pornographique pour leur demander ce qu'elles en pensent", avant d'affirmer qu'"il y a une grande partie du porno qui n'humilie pas la femme". "Il faut savoir que dans le porno, il y a plusieurs niches. L’homme qui domine la femme soumise est une niche. Mais ce n’est pas la seule. Il y a aussi celle de l’homme dominé par les femmes."



Pour conclure, l'acteur et réalisateur de 42 ans a insisté sur le "vrai problème" de cette situation, à savoir "l’accès à tous ces sites de porno gratuits, où il suffit de cocher 'j'ai 18 ans".