Tout le monde s'en mêle. Rohff a réagi à l'altercation de son ennemi juré, Booba, avec le rappeur Kaaris ce mercredi 1er août à l'aéroport d'Orly. La bagarre a valu la fermeture du hall 1 et les deux rappeurs et leurs bandes respectives ont été interpellés. Au total, 11 personnes ont été placées en garde à vue.



Pour se moquer de Booba et de sa bande, avec qui il a déjà eu plusieurs altercations, Rohff a publié sur Instagram une peinture représentant des personnages se frappant avec des ustensiles de cuisine, rappelant une scène de la bagarre survenue quelques heures plus tôt, au cours de laquelle un membre de la bande de Booba frappe quelqu'un avec une bouteille de parfum.

Rohff a posté la photo avec ce message : "#TheLâcheté". Dans les commentaires, ses followers lui rappellent qu'il s'était lui-même bagarré avec Booba il y a quelques années. Car Rohff et Booba ont une longue histoire de rivalité. En 2017, Rohff avait ainsi été condamné à cinq ans de prison pour avoir, en avril 2014, violemment agressé deux vendeurs de la boutique parisienne de son ennemi.

