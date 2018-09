publié le 05/09/2018 à 09:52

Pour la soirée du lundi 4 septembre, TF1 tire son épingle du jeu de façon brillante avec sa série The Good Doctor, avec le jeune comédien Freddie Highmore. Celle-ci a rassemblé 6,2 millions de fidèles. La série ne faiblit pas et enregistre à cette occasion 27,1% de part d'audience.



En seconde position, on retrouve France 3 et sa série policière Noces rouges, avec Alexia Barlier et Cristiana Reali. Elle a su séduire 3 millions d'habitués devant leur écran de télévision et permet ainsi à la chaîne d'enregistrer 13,1% de part d'audience.

Juste derrière, arrivent M6 et Scènes de ménages. Le programme, diffusé exceptionnellement en prime, a réuni 2,5 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (12,5% de part d'audience).

Enfin, France 2 se positionne à la quatrième place avec son magazine de la santé, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, présenté par Michel Cymes et Adriana Karembeu. Celui-ci a généré 1,5 million de téléspectateurs et téléspectatrices (7,7% de part d'audience).