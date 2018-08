publié le 06/08/2018 à 09:45

Pour la soirée du 5 août, c'est TF1 qui arrive en tête des audiences avec la comédie française Pension complète, réalisée par Florent-Emilio Siri. Cette dernière qui met en avant la comédienne Pascale Arbillot ainsi que l'humoriste Franck Dubosc a conquis 3,1 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Un très bon score qui permet à la chaîne d'enregistrer 18,2% de part d'audience.





En deuxième position, on retrouve France 2 avec le film, Meurs un autre jour, avec l'acteur britannique Pierce Brosnan. Un 20e épisode de la série James Bond dans lequel l'espion le plus connu der Grande-Bretagne est envoyé en Corée du Nord afin d'enquêter sur des armes et des diamants de contrebande. L'intrigue a passionné 2,7 millions de cinéphiles devant leur poste de télévision (17,3% de part d'audience).

Juste derrière se positionne M6, avec son magazine d'économie Capital. Présenté par Bastien Cadéac, ce numéro, consacré aux coulisses de la commercialisation des produits préférés des Français (thé glacés, fruits, moules) a rassemblé 2,3 millions de curieux (14,6% de part d'audience).

Enfin, France 3 arrive au pied du podium, avec sa série policière italienne, Maltese. L'épisode diffusé de la soirée a fédéré 1,8 million de fidèles, permettant ainsi à la chaîne de cumuler une part d'audience de 10,5%.