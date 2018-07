Audiences TV : "On voulait tout casser" en tête face à "Secrets d'histoire"

publié le 13/07/2018 à 09:42

Dans la soirée du 12 juillet, la comédie dramatique, On voulait tout casser, avec Kad Merad, a séduit 2,9 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, sur TF1. La chaîne enregistre à cette occasion 15,2% de part d'audience.



Juste derrière, on retrouve France 2, avec Secrets d'histoire, présenté par Stéphane Bern. Le magazine historique a rassemblé 2,8 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (15% de part d'audience).

M6 se hisse à la troisième place des audiences, avec son émission Pékin Express. Le jeu d'aventure a passionné 2,6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (15,1% de part d'audience).



Et enfin, loin derrière, se positionne la chaîne France 3, avec sa série, "Jusqu'au dernier". L'intrigue du premier épisode a rassemblée seulement 1,7 million de téléspectateurs et téléspectatrices (8,9% de part d'audience).