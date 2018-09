publié le 04/09/2018 à 10:00

Pour la soirée du lundi 3 septembre, c'est M6 qui remporte la bataille des audiences. La chaîne a rassemblé 4,3 millions de fidèles devant son programme L'Amour est dans le pré, présenté par Karine Le Marchand. Un très bon score pour la chaîne puisque celle-ci a cumulé 19,6% de part d'audience.



Juste derrière, on retrouve TF1 et son téléfilm dramatique Piégés, avec Odile Vuillemin, Thierry Neuvic et Audrey Hall. Celui-ci a su séduire 3,9 millions de curieux devant leur écran de télévision et permet ainsi à la chaîne d'enregistrer 17,8% de part d'audience.

En troisième position, arrivent France 2 et sa série Meurtres au paradis. L'intrigue de l'épisode à fédéré 3 millions d'habitués (13,7% de part d'audience).

Enfin, France 3 se positionne à la quatrième place avec son film d'espionnage Casino Royale, avec Daniel Craig. Le film a généré 2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (10,5% de part d'audience).