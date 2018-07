publié le 18/07/2018 à 10:54

Les fans de foot étaient au rendez-vous devant leur poste de télévision. Dans la soirée du 17 juillet, c'est la chaîne TF1 qui s'est hissée à la première place des audiences. Son documentaire, Les bleus 2018 : Au cœur de l'épopée, a rassemblé 6,8 millions de téléspectateurs et téléspectatrices et enregistre à cette occasion 32,3% de part d'audience.



Juste derrière, on retrouve France 3, avec sa série Innocente. Celle-ci a fédéré 2,7 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (12,8% de part d'audience). France 2 se hisse à la troisième place des audiences, avec son émission À table ! Mangez sain, dépensez moins. Cette dernière a cumulé 1,9 million de téléspectateurs et téléspectatrices et engrange à cette occasion 9,8% de part d'audience.



Et enfin, un peu plus loin, se positionne la chaîne W9 avec le film d'animation, Asterix chez les Bretons, qui a rassemblé 1,1 million de téléspectateurs et téléspectatrices (5,5% de part d'audience).