publié le 31/05/2017 à 09:29

L'Arme Fatale confirme sa position de grand leader. Depuis son lancement, la série caracole en tête des audiences chaque semaine. Les onzième et douzième épisodes, diffusés mardi 30 mai, n'ont pas échappé à la règle. TF1 a rassemblé près de 5,1 millions de fidèles devant leurs écrans et enregistre une part d'audience de 21%.



La chaîne se positionne largement devant France 3, qui diffusait le téléfilm Meurtres à l'Abbaye de Rouen. Près de 3,5 millions de curieux ont suivi ce polar, soit 14,8 % du public. Non loin derrière, M6 a rassemblé des téléspectateurs passionnés par les révélations chocs du documentaire Mort de Diana : l'incroyable révélation. Ils étaient plus de 3 millions devant ce programme qui retraçait les événements qui ont conduit au décès de Lady Di, ce qui a permis à M6 d'enregistrer une part de marché de 13,3%.

En quatrième position du match des audiences, France 2 proposait Retour en Terre Inconnue. L'émission qui rassemblait Zabou Breitman, François Xavier-Demaison et Mélissa Theuriau, a conquis 2,5 millions de fidèles de l'émission mère, Rendez-vous en terre inconnue. La chaîne du service public enregistre ainsi une part d'audience de 11,9%. Enfin, France 5 se place en cinquième marche du podium avec la diffusion d'un documentaire Tique : la grande traque. Plus d'un million de curieux ont suivi ce programme, pour une part d'audience de 4,4%.