publié le 14/08/2018 à 09:50

Dans la soirée du 13 août, c'est TF1 qui arrive en tête des audiences avec sa série Joséphine, ange gardien. Cette dernière a rassemblé 3,4 millions de fidèles devant leur écran de télévision. Un excellent score qui permet à la chaîne d'engranger 19% de part d'audience.



En second, on retrouve France 2 avec sa sérié policière canadienne, Motive : le mobile du crime. L'intrigue de l'épisode a passionné 2,6 millions de fidèles et enregistre à cet effet 13,8% de part d'audience.

Juste derrière se positionne France 3, avec son film Il était une fois dans l'ouest. Un grand classique des années 60 avec Henry Fonda, Claudia Cardinale, ou encore Charles Bronson, qui a fédéré 2 millions de cinéphiles (12,9% de part d'audience).

Enfin, M6 arrive au pied du podium avec son film Tout ce qui brille, réalisé par Géraldine Nakache. Une comédie touchante et très drôle qui a généré 1,7 million de téléspectateurs et téléspectatrices devant leur poste de télévision (9,7% de part d'audience).