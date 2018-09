publié le 10/09/2018 à 09:48

Pour la soirée du dimanche 9 septembre, c'est la chaîne M6 qui s'impose leader des audiences. Le match France/Pays-Bas a fait vibrer 6,6 millions d’amateurs de ballons ronds. Un très bon score qui permet à la chaîne d'enregistrer 29% de part d'audience.



En second, on signale TF1 et son long-métrage américain La Proposition, avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds. Celui-ci a rassemblé 3,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (15,8% de part d'audience).

Un peu plus loin, se hissent France 2 et son film L'Hermine. Cette comédie dramatique, avec Fabrice Luchini et Sidse Babett Knudsen a su séduire 3,2 millions de curieux devant leur poste de télévision, permettant ainsi à France 2 d'enregistrer 14,3% de part d'audience.

Enfin, France 3 arrive au pied du podium avec sa série policière Les Enquêtes de Murdoch. Cette dernière a fédéré 2,3 millions de fidèles (10,1% de part d'audience).