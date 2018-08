publié le 23/08/2018 à 10:02

Pour la soirée du 23 août, c'est la chaîne TF1 qui s'est hissée en tête des audiences avec sa très populaire série Esprits criminels. Cette dernière a rassemblé 4,2 millions de fidèles devant leur écran de télévision. Un excellent score qui permet à la chaîne de cumuler 23,7% de part d'audience.



En deuxième position, on retrouve France 2 et sa série policière française Duel au soleil, avec le comédien Gérard Darmon. L'épisode diffusé a fédéré 2,1 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. De quoi permettre à la chaîne d’enregistrer 12,2% de part d'audience.



Juste derrière, figure M6 et son magazine de société Zone interdite. Présenté par Ophélie Meunier, celui-ci, consacré à la riche population qui entoure le Bois de Boulogne, a convaincu 1,7 million de curieux (10,3% de part d'audience).

Enfin, France 3 arrive au pied du podium avec son émission Des racines et des ailes. Celle-ci a réuni 1,6 million de passionnés de voyage (10,3% de part d'audience).