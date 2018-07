Audiences TV : "Elle l'adore" devant "Commissaire Dupin"

publié le 09/07/2018 à 09:50

Le tout premier film de la réalisatrice Jeanne Herry, Elle l'adore, diffusée dans la soirée du 8 juillet, sur TF1, a séduit 5.5 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 17,4%.



Juste derrière, on retrouve sur France 2, Commissaire Dupin, un téléfilm allemand, qui a réunit 5,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (15.8% de part d’audience).



En troisième position, le magazine Capital, présenté par Bastien Cadéac sur M6 à conquis 4,6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. La chaîne enregistre une part d'audience de 14.6%.

France 2, se profile quant à elle à la quatrième place de cette soirée du 8 juillet avec la comédie Tout schuss, qui a rassemblée 2,6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (7,7% de part d'audience).



Et enfin, on retrouve à la cinquième place, le documentaire, les 100 lieux qu'il faut voir, sur France 5, avec 1,6 million de téléspectateurs et téléspectatrice, pour un total de 4,9% de part d’audience.