publié le 16/08/2018 à 09:50

Dans la soirée du 15 août, c'est une nouvelle fois TF1 qui arrive en tête des audiences avec sa série policière Cameron Black : l'illusionniste. Cette dernière a rassemblé 3,2 millions de fidèles devant leur écran de télévision. Un score qui permet à la chaîne d'engranger 19,1% de part d'audience.



En second, on retrouve France 3 et son émission musicale Le Grand spectacle du Festival interceltique de Lorient. Présenté par Cyril Féraud, cette dernière a fédéré 2,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices devant leur poste de télévision, permettant ainsi à la chaîne d'enregistrer 14,9% de part d'audience.

Juste derrière se positionne France 2 avec la série française Duel au soleil. L'intrigue de l'épisode a passionné 1,8 million de curieux et cumule à cette occasion 10,7 % de part d'audience.



Enfin, M6 arrive au pied du podium avec son programme Summer Party, présenté par David Ginola. Celui-ci a séduit seulement 1,1 million de passionnés de musique (7,6% de part d'audience).