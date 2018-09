publié le 07/09/2018 à 09:53

Pour la soirée du jeudi 6 septembre, c'est la chaîne TF1 qui s'impose leader des audiences. Le match Allemagne-France, qui s'est soldé par un score nul, a réuni 7 millions de passionnés de football. La chaîne engrange à cette occasion 32,4% de part d'audience.

En second, on retrouve France 2 et son magazine historique Secrets d'histoire, présenté par Stéphane Bern. Celui-ci a su séduire 2,1 millions de fidèles devant leur poste de télévision et permet ainsi à la chaîne d'enregistrer 10,5% de part d'audience.





Juste derrière, se hissent France 3 et son film Philomena, avec Judi Dench et Steve Coogan. Le long-métrage, réalisé par Stephen Frears (Florence Foster Jenkins - 2016) a rassemblé 2 millions de cinéphiles (9,5% de part d'audience).

Enfin, M6 arrive au pied du podium avec son film À vif !, qui réunit les acteurs et actrices Bradley Cooper, Alicia Vikander et Omar Sy . Celui-ci a fédéré 1,6 million de téléspectateurs et téléspectatrices (8,2% de part d'audience).